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Avşar Kızı’na soru var: Ağabeyimi gördün mü?

NESLİHAN ÖZBOZKURT
  • Giriş Tarihi: 22.2.2017
Avşar Kızı’na soru var: Ağabeyimi gördün mü?
Avşar Kızı’na soru var: Ağabeyimi gördün mü?

1993’te İstanbul’da köprüden atlayan ’un gazetelerde Avşar’a olan aşkı için intihar ettiği yazıldı. Kardeşi hâlâ ağabeyini arıyor

Hatay'da Milli Eğitim bünyesinde hizmetli olarak çalışan platonik âşık olduğu 'ın 14 Şubat 1993'te İbrahim Tatlıses'le birlikte verdiği konser sonrası ortadan kayboldu. Kardeşi Atilla Bulut, "O tarihte 23 yaşında olan Galip, o konser sonrası sanatçıya 'Sayın Hülya Avşar'a saygılarımla' yazılı levhayı vermek istemiş. Ancak Hülya Hanım'la görüşememiş. Sonra bir taksiye binip Boğaz Köprüsü'ne doğru gitmiş. Taksi şoförü köprüde Galip'in kapıyı açıp, kendini asfalta attığını görünce, hemen köprü karakoluna gitmiş. Ancak onun köprüden atlamış olacağına inanmıyorum diyen Atilla Bulut, "Bir ay boyunca Boğaz'ın her iki yanında ağabeyimin cesedini aradık. Fakat herhangi bir bulguya rastlanmadı" şeklinde konuştu.

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