İstanbul'da tarihi eser operasyonu

İstanbul’un Silivri ilçesinde polis ekiplerince 3 aydır izlenen 2 şüphelinin bulunduğu otomobilde, aralarında Roma ve Bizans dönemlerine ait sikke ve çeşitli objelerin bulunduğu 778 parça tarihi eser ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi Emniyet Müdürlüğü ile Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 2 şüphelinin elinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler 3 ay adım adım izlenirken, dün operasyon için düğmeye basıldı. Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait para, yüzük ve çeşitli objelerden oluşan 778 parça tarihi eser ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheliler A.K. ve S.Ö. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.