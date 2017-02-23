Kayıp genç kızla ilgili iddia mezar açtırtacak

Mahallede genç kızın öldürülüp, ilişkisi olduğu ileri sürülen intihar eden Liv'in mezarı üzerine gömüldüğünün ilçede konuşulması üzerine Serkan Liv, Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçeyle başvurdu

İzmir'in Bayındır İlçesinde, 181 gün önce ortadan kaybolan ve 2 aylık hamile olduğu öğrenilen 17 yaşındaki Kadriye Gündeş'in, onun kaybolduğu gün intihar eden mahalle bakkalı 65 yaşındaki Mehmet Liv'in mezarı üzerine gömüldüğü iddia edildi. Bunun üzerine oğlu Serkan Liv, Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçeyle başvurup, babasının mezarının açılıp, iddiaların araştırılmasını istedi.



Bayındır'ın kırsal Furunlu Mahallesi'nde yaşayan Ercan - Necla Gündeş Çifti'nin dört çocuğundan 17 yaşındaki Kadriye Gündeş, geçen 25 Ağustos'ta annesine, umreden dönen eşinden Kuran-ı Kerim dersi aldığı mahalle bakkalı 65 yaşındaki Mehmet Liv'in evine gideceğini söylerek saat 10.00'da iki kardeşiyle birlikte evden çıktı. Genç kız, kardeşlerini, evlerinden yaklaşık 100 metre ilerdeki demiryoluna geldiklerinde evlerine gönderdi.



İddiaya göre, dönerken arkalarına bakan kardeşlerine taş atan Gündeş, onları bakmamaları için de uyardı. Ancak genç kızın uzun süre eve dönmemesi üzerine merak eden ailesi, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kendisine ulaşamadı. Saat 22.00'yi gösterdiğinde kızlarının başına bir şey gelmiş olabileceğinden şüphelenen, köylerden süt toplama işiyle uğraşan baba Ercan Gündeş, eşiyle birlikte kayıp başvurusunda bulunmak üzere polis merkezine gitti.



Gündeş Çifti'nin polise gitmesinden bir saat sonra ise genç kızın kaybolduğu yerin yakınında Bakkal Mehmet Liv'in cesedi bulundu. Av tüfeğiyle intihar ettiği belirlenen Liv, ertesi gün mahalle mezarlığında toprağa verildi. Gündeş Çifti, eşi kızlarına bir yıldır Kuran-ı Kerim dersi veren Bakkal Liv'in ölümünü, polis merkezinin karşısındaki hastaneye gelen ambulanstan öğrendi.



TELEVİZYONDAN YARDIM İSTEDİ



Ortadan kaybolduktan sonra cep telefonundan Aydın'ın Germencik İlçesi'nden sinyal alınan kızlarından günlerdir haber alamayan Gündeş Ailesi, perişan oldu. Gündeş Çifti, bir televizyon kanalında gündüz kuşağında yayınlanan bir programa da katılarak kızlarının bulunmasını istedi.



KAYIP KIZ HAMİLE ÇIKTI



Jandarmanın yaptığı araştırmada Kadriye Gündeş'in ortadan kaybolmadan bir süre önce annesi tarafından karın ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede yapılan tahlil ve testleri sonucunda iki aylık hamile olduğunun belirlendiğini tespit etti. Ortadan kaybolan Gündeş, güvenlik güçleri ve ailesinin tüm aramalarına rağmen halen bulunamazken, mahallede genç kızın öldürülüp, ilişkisi olduğu ileri sürülen intihar eden Liv'in mezarı üzerine gömüldüğünün ilçede konuşulması üzerine Serkan Liv, Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçeyle başvurdu. Serkan Liv, dilekçesinde babasının mezarının açılıp, iddiaların araştırılmasını istedi.