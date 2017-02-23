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Meteoroloji'den bu gece için önemli uyarı

  • Giriş Tarihi: 23.2.2017 19:11
Meteoroloji'den bu gece için önemli uyarı
Meteoroloji'den bu gece için önemli uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden bu gece yurdun batı kesimlerinde kuvvetli lodos yaşanacağı uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz'de rüzgarın, güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (30-60 kilometre/saat, Marmara'da yer yer 70 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

Bu nedenle başta soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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