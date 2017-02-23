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’ Avrupa’yı da salladı

MAGAZİN
  • Giriş Tarihi: 23.2.2017
‘Recep İvedik 5’ Avrupa’yı da salladı
‘Recep İvedik 5’ Avrupa’yı da salladı

Şahan Gökbakar'ın "" filmi, Türkiye'de olduğu kadar yurtdışında da ilgi görüyor. 16 Şubat'ta gösterime giren film, Türkiye'de hafta sonu toplam 1 milyon 890 bin 410 kişi tarafından izlenmiş ve rekor kırmıştı. Film, Hollanda'da da hafta sonu en çok izlenen yapım oldu. Hollanda'da yayımlanan gazete AD, internet sitesinde Şahan Gökbakar'ın haberine yer verdi. Filmin gösterime girdiği hafta sonunda izlenme oranının birçok Hollywood yapımını geçtiği yazıldı. Şahan Gökbakar da haberi Instagram'dan duyurdu. MAGAZİN

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