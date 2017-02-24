Edirne Dereköy Sınır Kapısı'nda papağan operasyonu

Edirne Dereköy Sınır Kapısı'nda Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda 45 adet sultan cinsi papağan ele geçirildi

Edirne Dereköy Sınır Kapısı'nda bir otomobil yönelik yapılan operasyonda, bez kılıflara ve çorap içerisine gizlenerek yurda sokulmak istenen 45 adet sultan cinsi papağan ele geçirildi. Olayla ilgili Bulgaristan uyruklu otomobil sürücüsü gözaltına alındı.



Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan Bulgaristan plakalı bir otomobili durdurarak detaylı arama yaptı.

Otomobilin içerisinde ve bagajında yapılan aramalarda, bez kılıflara ve çorap içerisine gizlenerek kaçak olarak yurda sokulmaya çalışılan 45 adet sultan cinsi papağan ele geçirildi.

Papağanları getiren otomobilin Bulgar uyruklu sürücüsü D.D. gözaltına alındı. D.D. ifadesinde, "Papağanları ses çıkarmaması için bez kılıflara ve çorabın içine gizledim. Bu papağanları Bulgaristan'da ucuza alıp, Türkiye'de daha pahalı fiyattan satacaktım" dedi.

Papağanlar Kırklareli Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kaçak eşya taşınmasında kullanılan Bulgaristan plakalı otomobile de el konuldu. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü D.D.'ye de "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında "eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmadan ülkeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.