82 yaşında ehliyet aldı

Kahramanmaraş’ta 82 yaşındaki İbrahim Konak, elinde bastonuyla girdiği ehliyet sınavlarında dördüncü denemesinde başarılı olup B Sınıfı Sürücü Belgesi’ni almaya hak kazandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Bakraç Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Konak (82) ilçede bulunan özel bir sürücü kursuna yazılarak ehliyet almak istedi. "Bu yaştan sonra ehliyeti ne yapacaksın" sorularına aldırış etmeyen yaşlı adam tam dört kez sınava girdi. Yaşının ilerlemiş olması sebebiyle sınavda zorlanan Konak azmi sayesinde dördüncü kez girdiği sınavda başarılı oldu.

"Ehliyetsiz araç kullananlara örnek olsun" diyen ve elinde bastonuyla B Sınıfı Sürücü Belgesi'ni almaya hak kazanan sekiz çocuk babası Konak, "Bu yaşta ehliyetsiz araç kullanmayı kendime yakıştıramadım. Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası da yüksek. Gençlerimize örnek olmasını da düşünerek zor da olsa dördüncü kez girdiğim sınavda ehliyetime kavuştum" dedi.

Yaşlı adamın direksiyon kontrolü ve yol hâkimiyetinin iyi olduğunu belirten sürücü kursu eğitmeni Halil İbrahim Gönen, "İbrahim Amca azmi sayesinde ehliyeti hak etti" dedi.



KONTROLÜ İYİ!

Sürücü kursu eğitmeni Konak'ın direksiyon kontrolü ve yol hâkimiyetinin iyi olduğunu belirtti.