Başbakan Binali Yıldırım Arena Spor Salonu'nun dışındaki partililere seslendi

AK Parti'nin halk oylaması kampanya tanıtım toplantısı öncesi salon dışındaki partililere seslenen Başbakan Binali Yıldırım, "Buradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarımızı gönderiyoruz. "Bugün Türkiye'nin aydınlık yarınlara kapılarını aralayacak 16 Nisan halk oylaması için kampanyamızı resmen başlatmış oluyoruz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Arena Spor Salonu dışındaki partililere yönelik konuşmasında şunları kaydetti:

Yerimiz dar ama gönlümüz 80 milyonu alacak kadar geniş. Bugün 25 Şubat. Bugün Türkiye'nin aydınlık yarınlarına kapı aralayacak, muasır medeniyetler seviyesine ülkemizi ulaştıracak 16 Nisan halkoylaması için resmen kampanyamızı başlatıyoruz. Bugünden itibaren siz değerli yol arkadaşları, gençler, hanımefendiler, beyefendiler, bütün teşkilatımız.

Türkiye'nin her ilinden, her ilçesinden, her renginden, her kokusundan ülkem insanı, 80 milyon akın akın burada ve yükselen bir ses var, meydanlardan güçlü Türkiye için, sürekli istikrar için kararımız evet... Eminim ki, kutlu yürüyüşün ilk adımını atan kurucu liderimiz, Cumhurbaşkanımız bu muhteşem tabloyu izliyor. Buradan Cumhurbaşkanımıza, Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarımızı gönderiyoruz.