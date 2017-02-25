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Cephe hattında şiddetli lar sürüyor

DHA
  • Giriş Tarihi: 25.2.2017 10:31
Cephe hattında şiddetli çatışmalar sürüyor
Cephe hattında şiddetli çatışmalar sürüyor

-Ermenistan arasında dün gece başlayan şiddetli lar hala sürüyor.

Savunma Bakanlığı, bir grup Ermeni askerin, Azerbaycan sınır birliklerine gece sızma operasyonu gerçekleştirmek isterken Azerbaycan tarafından fark edildiğini ve anında karşılık verilerek püskürtüldüklerini açıkladı.

ERMENİSTAN ORDUSUNA AĞIR DARBE VURULDU

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun dün gece sınır hattının Xocav?nd ve Fuzuli tarafından elverişli pozisyonu ele geçirmek isterken ağır silahlarla, Azerbaycan birliklerini ateşe tuttuğunu duyurdu. Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın bu girişimine anında karşılık verildiğini; Ermeni askerlerin geri çekilmek zorunda kaldığını ancak şiddetli ların sürdüğünü; bu çatışmalar sonucunda kayıplar olduğunu duyurdu.

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