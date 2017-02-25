Şanlıurfa'da düğününde halay çeken damat, maganda kurşunuyla öldü

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan damadın cenazesi otopsi için morga konulurken, yakınları hastaneye akın eden yakınları sinir krizi geçirdi

Şanlıurfa'da, düğününde halay çekerken kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşuna hedef olan damat 22 yaşındaki Mustafa Alkan yaşamını yitirdi.



Olay, dün gece saatlerinde Parapara Mahallesi'nde meydana geldi. Meydanda kurulan düğün merasiminde halay çeken Mustafa Alkan, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunla yaralandı. Kanlar içersinde yere yığılan damat, yakınları tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Alkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan damadın cenazesi otopsi için morga konulurken, yakınları hastaneye akın eden yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili güvenlik güçleri, damadın ölümüne yol açan tabancayı ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.