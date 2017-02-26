X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Astsubaya evinin önünde suikast!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

a evinin önünde suikast!

İHA
  • Giriş Tarihi: 26.2.2017 07:51 Güncelleme Tarihi: 26.2.2017 07:54
Astsubaya evinin önünde suikast!
Astsubaya evinin önünde suikast!

Ankara'da, maskeli şahısların bıçaklı saldırısına uğrayan , evinin önünde hayatını kaybetti.

'te yaşanan olay, saat 23.30 sularında Keçiören'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Başçavuş Bekir U. (37), Güçlükaya Mahallesi Eğri Sokak'ta bulunan evinin önünde, yüzleri maskeli 3 şahsın saldırısına uğradı. Saldırganlar astsubayı bıçak darbeleriyle yaraladıktan sonra, otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Bekir U., sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, sokağa emniyet şeridi çekerek, giriş ve çıkışları kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede delil arama çalışması yaptı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Saldırı sonucu hayatını kaybeden astsubayın, evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri, Bekir U.'nun fenalaşan eşine müdahalede bulundu.

Astsubayın cansız bedeni, cenaze aracıyla adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis, saldırganların kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanmaları için çalışma başlattı.

BENZER HABERLER