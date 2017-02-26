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ARKADAŞINA GÖNDER Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı
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'da : 3 ölü, 4 yaralı

AA
  • Giriş Tarihi: 26.2.2017 06:37 Güncelleme Tarihi: 26.2.2017 07:35
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı

'nın ilçesinde iki aile arasında çıkan da 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Mezra Mahallesin'de iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede ya dönüştü.

Kavgada, İbrahim, Hatice Akbaş ile Halil Begit olay yerinde hayatını kaybetti. Muhittin, İbrahim Begit ile Ahmet ve Yakup Akbaş, yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralılar, 'daki hastanelere sevk edildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, mahallede ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

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