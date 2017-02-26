Silahlı soyguncuyu veresiye defteriyle kovaladı

Denizli'de bir marketim soymak isteyen hırsız market sahibi tarafından veresiye defteri ile kovalandı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, soyguncunun eşkalini alarak çevrede araştırma başlattı.Silahlı soyguncu ve gözcülük yaptığı belirlenen 2 kişi, polis tarafından yakalandı. Marketteki silahlı soygun anı ve market sahibi Musa Aycan'ın veresiye defteriyle soyguncuya direnip, kovalaması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

SİLAHLI SOYGUNCUYU VERESİYE DEFTERİYLE KOVALADI

Musa Aycan, silahlı soyguncuya veresiye defteriyle direndiğini belirterek, "Müşterilerim gittikten sonra kasada otururken, birden tüfekle başı kar maskeli soyguncu içeriye girdi.Önce birinin şaka yaptığı sandım. Sonra soygunun gerçek olduğunu anlayınca elime aldığım veresiye defteriyle karşı koydum."

"Tetik düşürdüğü sanıyorum, sanırım silah tutukluk yaptı, bende korkmadım.Silahı doğrultup, ya canını, ya paranı dedi, soygunu yapamayınca kaçtı, bende arkasından veresiye defteriyle kovaladım. Kaçtı ama polisler kısa sürede yakaladı" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.