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girişinde feci : 2 Ölü!

İHA
  • Giriş Tarihi: 27.2.2017 01:19
TEM girişinde feci trafik kazası: 2 Ölü!
TEM girişinde feci trafik kazası: 2 Ölü!

Akşam saatlerinde otoyolu Silivri bağlantı yolu üzerinde meydana gelen 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında Otoyolu Silivri bağlantı noktası üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 3 özel aracın karıştığı kazada aynı araç içerisinde bulunan Hayri ve Nursen Günkaya çifti kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kazaya karışan araçların birinde seyahat eden Selahattin Kuruhasan isimli vatandaş "Yolu şaşırdı sürücü, biz frene bastık geldi bize vurdu. İndik geçmiş olsun, arabada oturmayın başka bir araç gelir size vurur dedik. O arada jip geldi vurdu. Arabayı 20/25 metre sürükledi."dedi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.


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