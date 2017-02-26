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Vicdansız baba yankesicilikten yakalandı

  • Giriş Tarihi: 26.2.2017 11:58 Güncelleme Tarihi: 26.2.2017 12:03
Vicdansız baba yankesicilikten yakalandı
Vicdansız baba yankesicilikten yakalandı

Taksim'de oğlunu ilaç vererek dilendirdiği iddiasıyla gündeme gelen Suriye uyruklu , 'nda yankesicilikten gözaltına alındı.

Taksim'de çocuğuna ilaç vererek dilendirdiği görüntüler ile gündeme gelen yankesicilikten yakalandı. Yağcılar Mahallesi'nde yankesicilik olayının mağduru Timur B.'nin ihbarı üzerine polis şüphelinin peşine düştü. Polis ekipleri, Tığcılar Mahallesi Pamuklar Sokak'ta Suriyeli 'ı oğluyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Timur B.'nin teşhis ettiği şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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