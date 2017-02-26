Vicdansız baba yankesicilikten yakalandı

Taksim'de oğlunu ilaç vererek dilendirdiği iddiasıyla gündeme gelen Suriye uyruklu Muhammet Abdullah, Adapazarı'nda yankesicilikten gözaltına alındı.

Taksim'de çocuğuna ilaç vererek dilendirdiği görüntüler ile gündeme gelen dilenci yankesicilikten yakalandı. Adapazarı Yağcılar Mahallesi'nde yankesicilik olayının mağduru Timur B.'nin ihbarı üzerine polis şüphelinin peşine düştü. Polis ekipleri, Tığcılar Mahallesi Pamuklar Sokak'ta Suriyeli Muhammet Abdullah'ı oğluyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Timur B.'nin teşhis ettiği şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.