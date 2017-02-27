6 parmaklı insanların köyü

Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesine bağlı Derbent köyü, parmakları fazla ya da yapışık insanlarıyla dikkati çekiyor. Genetik rahatsızlık akraba evliliğiyle giderek artıyor

Derbent köyü sakinlerinin çoğu utandıkları için ellerini ceplerinden çıkarmaktan dahi çekiniyor. Çocukların ayak parmaklarının yapışık olması nedeniyle ayakkabı giyememekten yakındığı köydeki 10 hanede yaşayan 50 kişinin 6'şar parmağı bulunuyor. Derbent köyünün muhtarı Recep Avcı, 10 hanede 6 parmaklı vatandaşların olduğunu, bu hastalığın bir kişiden geldiğini düşündüklerini belirterek, "41 yaşındayım. Ben kendimi bildim bileli bu 6 parmaklı insanlar vardı. Doktora gidip ameliyat olanlar var. Şu ana kadar bir çare bulamadılar. Sıkıntılı bir durum" diye konuştu. Köylülerden Ali İhsan Düzbel, hem eli hem de ayağında 6 parmak olduğunu dile getirerek, "Bu anne ve babalarımızdan gelen bir durum. Oğlumda da var. Baba tarafım hep böyleydi. Bu durum hayatımızda zorluklara neden oluyor. Örneğin ağır yük kaldıramıyoruz. Ben ve oğlum çobanlık yapıyoruz. Devlet büyüklerimizden bize sahip çıkmasını, iş vermelerini istiyorum" dedi. Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saliha Handan Yıldız, 2003 yılında köyde yapılan çalışmalarda, hastalardan alınan kan örneklerinden 'HOXD13' genindeki mutasyon tespit ettiklerini söyledi. Doç. Dr. Yıldız, genetik bir rahatsızlık olduğundan dolayı köy içi ve akraba arasında yapılan evliliklerin de bu vakaların artmasında etkili olduğunu vurguladı. Yıldız, "Derbent'te gördüğümüz vakalar, 'sinpolidaktili' dediğimiz genetik geçiş gösteren bir rahatsızlık. Köyde nesiller boyu etkilenmiş 200'ün üzerinde birey olduğu belirtiliyor" diye konuştu.