Hava sıcaklığı kuzeyde artacak

Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 4 ila 8 derece artması beklenirken, diğer kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Aydın ve İzmir çevreleri, Muğla'nın kıyı ilçeleri, Manisa ve Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.







Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 4 ila 8 derece artması beklenirken, diğer kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın ise,genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.





BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU





MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale'nin güney ilçeleri ve Balıkesir'in batı kesimlerinin sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.





EGE:Parçalı ve çok bulutlu, Aydın ve İzmir çevreleri, Muğla'nın kıyı ilçeleri ile Manisa'nın güney çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.





AKDENİZ:Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





İÇ ANADOLU:Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.





BATIKARADENİZ:Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.





ORTA VE DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.





DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.





GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.





BAZI İLLERDE HAVA DURUMU





ANKARA:Parçalı ve az bulutlu (16)





İSTANBUL:Parçalı bulutlu (14)





BURSA: Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde yer yer sisli (18)





İZMİR: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı (19)





ANTALYA: Parçalı ve çok bulutlu (20)





BOLU:Parçalı ve az bulutlu (15)





TRABZON: Parçalı bulutlu (12)





ERZURUM:Parçalı ve az bulutlu (-2)





DİYARBAKIR:Az bulutlu (18)