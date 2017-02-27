Kitap fuarında 15 Temmuz ilgisi

19 ülkeden 300 yayınevinin katıldığı CNR Uluslararası Kitap Fuarı’nda, 15 Temmuz darbe girişimini anlatan kitaplara yoğun ilgi gösterildi

CNR 4. Uluslararası Kitap Fuarı, 19 ülkeden 300 yayınevinin katılımıyla İstanbul'da CNR EXPO Yeşilköy'de kitapseverlerle buluştu. Resmi açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü gerçekleştirdiği "15 Temmuz" temalı fuarda darbe girişimini anlatan birçok kitap, dergi ve hatıra bardakları ile farklı ürünler görücüye çıktı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan fuarda, gençler tarafından 15 Temmuz'u anlatan kara kalem çalışmalar da katılımcıların büyük dikkatini çekti. Türkiye'nin en uzun gecesi 15 Temmuz darbe girişimi anlatan birçok kitap stantlarda yerini alırken, AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan'ın kaleme aldığı, "Lider, Siyasi Liderlik ve Erdoğan" adlı kitap da okuyucuların en çok ilgi gösterdiği kitaplar arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fuarın açılış töreninin ardından kitabı imzalamıştı. Fuarda, gençlerin kara kalem çalışmalarının 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, İstanbul Valiliği'nde sergileneceği belirtildi.