2’nci Abdülhamid Han yakın tarihin anahtarıdır

Yıldız Sarayı Müzesi Eser Kataloğu’nun tanıtımına katılan Emine Erdoğan, Sultan 2. Abdülhamid Han’ın yakın tarihin anahtarı hükmünde bir padişah olduğunu söyledi

Yıldız Sarayı Müzesi Eser Kataloğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı törenle tanıtıldı. Yıldız Sarayı Vakfı'nca Yıldız Sarayı Çit Kasrı'nda düzenlenen programda konuşan Erdoğan, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın yakın tarihin anahtarı hükmünde bir padişah olduğunu, imparatorluğun zor bir döneminde siyasi, mali, askeri ve idari reformlarıyla geniş bir coğrafyaya hayat verdiğini aktardı.

"KIYMETİ ANLAŞILAMADI"

"İmparatorluk coğrafyasının dört bir yanında inşa ettirdiği eserler, onun feraset ve basiretini göstermektedir" diye konuşan Erdoğan özetle şunları kaydetti: "O aynı zamanda sanata, kültüre, hatta zanaata olan merakıyla imparatorluk tarihinde çok müstesna bir yer edinmiştir. Fakat ne yazık ki mirasının kıymeti yeterince anlaşılamamış ve tasfiye edilmiştir. Neyse ki bugün devletimizin ilgili organları, bu mirasın toparlanarak bir araya getirilmesine öncülük etmiştir. Sultan Abdülhamid Han'ı daha iyi anlayabilmemizi sağlayacak Yıldız Sarayı Müze Koleksiyonu'nun bir katalogda toplanması, kayıt tutmaya meraklı bir Sultanın mirası adına da son derece anlamlıdır" Gecede Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle Türk vatandaşlığına kabul edilen genç piyanist Tambi Cimuk'un da piyano resitali sunacağını belirten Erdoğan "Tambi Cimuk'un müziğinin Türkiye ve Suriye halkları arasında dostluk köprüsü olmasını diliyorum" dedi. Tören genç piyanist Tambi Cimuk'un piyano resitali ile sona erdi.