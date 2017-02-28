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“Almanya’da boşandık Türkiye’de de tanınsın”

ALİ OKTAY ALİ OKTAY
  • Giriş Tarihi: 28.2.2017
“Almanya’da boşandık Türkiye’de de tanınsın”
“Almanya’da boşandık Türkiye’de de tanınsın”

Ceren Kaplakarslan, ünlü şarkıcı Rafet El Roman'dan 5 ay önce Almanya'da anlaşmalı olarak boşanmıştı. Kaplakarslan, bu kararın Türkiye'de de geçerli olması için "Boşanmanın tanınması" (tenfiz) davası açtı. Kaplakarslan'ın avukatı dava dilekçesinde çiftin Almanya'da boşandığına ilişkin mahkeme kararını delil olarak sundu. Kaplakarslan'ın avukatı, "Müvekkilim ile davalı Rafet El Roman Almanya'da boşanmıştır. Bu boşanma kararının Türkiye'de de geçerli sayılmasını istiyoruz" dedi. Mahkeme, Almanya'daki kararı inceledikten sonra çiftin Türkiye'de de boşanmış sayılmasına karar verecek.