Felçten kurtulup o açılışa katıldılar

Çoğu felce meydan okudu, ayağını ya da hayatını kaybetmeye ramak kala yeniden yaşama tutundu. Kalp ve damar hastaları, inme cerrahisinin uygulanacağı merkezin açılışında buluştu

Prof. Dr. Yusuf Kalko'nun 3 yılda, 500 şah damarı felçli hastayı yeniden ayağa kaldıran 'inme cerrahisi tekniği' artık İstanbul'da İstinye Üniversitesi Hastanesi'ndeki Damar Sağlığı ve Yaşam Merkezi'nde de uygulanacak. Merkezin geçen hafta düzenlenen açılışına Azerbaycan Olağanüstü Haller eski Bakan Yardımcısı Hüseyinov Ağbaba ve Hüseyin Ulubay gibi ayağa kalkıp, yaşama tutunan hastalar da katıldı. Türkiye'de her yıl yaklaşık 75 bin kişi şah damarı felcine karşı tehdit altında olduğuna dikkat çeken Yusuf Kalko, "İnme geçirdikten 21 gün sonra ameliyat edip, normal yaşama dönen hastalar var. Bu merkez aynı zamanda felçli hastalara önemli tedavi imkânları sunuyor. İleri tetkiklerle operasyonlar gerçekleşecek. Hastalar, inme geçirdikten 10 gün sonra da ameliyat olma imkânına sahip olacaklar" diye konuştu. Hastaneye kaldırıldığında şah damarı tıkanıklığı kaynaklı felç geçiren ve sol bacağı tutmayan, 30 dakikalık inme cerrahi operasyonuyla ayağa kalkan 77 yaşındaki Hüseyin Ulubay da gözyaşları içinde geçirdiği süreçleri anlattı. Ulubay, "Hoca benimle konuşa konuşa ameliyatı yaptı ve hayatım değişti" dedi. 40 yaşında felç geçirenlerden biri de Döndü Tekin. Bir mucize gerçekleşerek ayağa kalktığını belirten Tekin, "Ameliyatın ardından konuşmaya ve yürümeye başladım. Yatağa bağlı hayatım vardı. Umutlarım her geçen gün tükeniyordu" şeklinde konuştu.