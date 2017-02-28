Yoğun sis İstanbul'u felç etti!

Şehir Hatları ve İDO'nun bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilirken Marmaray'da yaşanan yoğunluk nedeniyle yolcular grup halinde alınıyor

İstanbul Şehir Hatları AŞ. ve İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ. (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

Alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları AŞ'nin Eminönü-Adalar, Eminönü-Kadıköy, Karaköy-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy, Eminönü-Üsküdar, Üsküdar-Eyüp seferleri yapılamayacak.

İDO'nun da Sirkeci-Harem ve iç hat deniz otobüsü seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

YOĞUNLUKTAN DOLAYI MARMARAY SEFERLERİ DE DURDU

Bu arada, deniz yoluyla Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçmek isteyen yolcular, iptal edilen seferler nedeniyle Sirkeci İskelesi önünde yoğunluk oluşturdu. Toplanan yolcuların Marmaray'ı kullanmak istemesi üzerine, burada da yoğunluk meydana gelirken, yolcular gruplar halinde istasyona alındı.

Hızlı feribot ve dış hat deniz otobüslerinde ise Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, Yenikapı-Bursa hızlı feribot, Yalova-Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot, Yenikapı-Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot, Pendik- Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot, Yalova-Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot, Bursa-Yenikapı hızlı feribot, Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü, Yalova-Tuzla-Kartal-Bostancı Deniz Otobüsü, Bandırma-Yenikapı hızlı feribot, Bostancı-Yenikapı-Bandırma Deniz Otobüsü, Yenikapı-Bandırma hızlı feribot seferleri yapılamıyor.

Öğle saatlerinden bu yana deniz ulaşımında yaşanan iptallerin sona ermesi durumunda bilgilendirme yapılacağı öğrenildi.

Bu arada, deniz yoluyla Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçmek isteyen yolcular, iptal edilen seferler nedeniyle Sirkeci İskelesi önünde yoğunluk oluşturdu. Toplanan yolcuların Marmaray'ı kullanmak istemesi üzerine, burada da yoğunluk meydana gelirken, yolcular gruplar halinde istasyona alındı.