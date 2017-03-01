24 yaşındaki Ceylan Timuroğlu'nu ağabeyi uykudan uyandırıp öldürdü

Bir bankada çalışan Ceylan Timuroğlu, sosyal medya hesabında, ‘gururlu bir abi’ diye bahsettiği 38 yaşındaki ağabeyi Erhan Timuroğlu tarafından yatağında tabancayla vurularak öldürüldü. Bu arada kız kardeşini öldüren Erhan Timuroğlu hakkında yapılan araştırma ilginç bir detayı ortaya çıkardı. Timuroğlu’nun, 2006 Mayıs ayındaki Danıştay saldırısı ile Cumhuriyet Gazetesi’ne atılan bombaların faillerinden biri olduğu anlaşıldı.

Habertürk Gazetesi'nden Müslim Sarıyar'ın haberine göre, İstanbul Sultanbeyli'de özel bir bankada çalışan ve ailesiyle birlikte kalan 24 yaşındaki Ceylan Timuroğlu, Ataşehir Feratpaşa Mahallesi'ndeki evine gelen ağabeyi Erhan Timuroğlu (38) tarafından tabancayla öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre önceki gece anne babası ile kardeşinin kaldığı eve gelen Timuroğlu, kız kardeşi Ceylan'ın yattığı odaya yöneldi.

İddiaya göre odasının kapısının açılmasıyla birlikte uyanan Ceylan'a ağabeyi, "Sen ne haltlar karıştırıyorsun" diye bağırdı. Timuroğlu, ardından belinden çıkardığı tabancayla kız kardeşine ateş etti. Başından vurulan genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Olaya şahit olan anne babası ise cinayete engel olamadı.

'ENGELLEMEYE ÇALIŞTIM AMA DURDURAMADIM'

Ceylan Timuroğlu'nun bir süredir Bekir isimli kişiyle arkadaşlık yaptığı ve birlikte sinemaya gittiği, bunu öğrenen abisinin cinayeti işlediği öne sürüldü. Kızı gözleri önünde oğlu tarafından öldürülen baba Adem Timuroğlu'nun polise verdiği ifadesinde şunları söylediği öğrenildi: "Kapıyı açtığımız sırada bir anda Ceylan'ın odasına yöneldi. 'Sen ne haltlar karıştırıyorsun' diye bağırdığını duyduk. Silahını çıkarıp ateş etti. Engellemeye çalıştım ama durduramadım."

Olay yerinde hayatını kaybeden bankacı Ceylan'ın cenazesi ise ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

'GURURLU BİR ABİNİN KARDEŞİ' MESAJI

2'si kız 5 çocukları olan Timuroğlu Ailesi olayla ilgili konuşmazken, genç kızın öldürülmesi çalışma arkadaşlarını ve komşularını şoka uğrattı. Ceylan'ın arkadaşları, olaya inanamadıklarını söylerken, "Bir erkek arkadaşı olduğunu biliyorduk. Ağabeyinden de hep iyi bahsederdi" dedi. Sosyal medyada Ceylan'la ilgili başsağlığı mesajları yazılırken, genç kızın bir süre önce ailesiyle ilgili mesajı dikkat çekti. Ağabeyi ile ilgili genç kızın, "Dünyanın en iyi ablasına sahip, can yoldaşı bir annenin kızı, gururlu bir abinin kardeşi, babasının kızı, gülmeye âşık" diye yazdığı görüldü.