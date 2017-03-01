Böylesi Kemal Sunal filminde yaşanmıştı

Kemal Sunal'ın Korkusuz Korkak filminde raporları karışan 'Mülayim Ters ile Mülayim Sert'in yaşadığı olayın bir benzeri de Kars'ta yaşandı. Kars'ta sadece baba isimleri ayrı olan Yusuf Taliman (31) ile Yusuf Taliman (30) isimli amca çocuklarının raporları karıştı. Yaklaşık 30 yıldır yaşadıkları probleme çözüm bulamayan amca çocukları ne yapacaklarını şaşırdı.

Epilepsi (Sara) hastası olan Yusuf Taliman hastalığından dolayı rapor alması gerekirken, Kars'ta bulunan Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde sağlam görüldüğünden istediği raporu alamıyor. Hiçbir şeyi olmayan amcaoğlu Yusuf Taliman'ın ise sara hastası ve gözünün birinde bozukluk olduğu ortaya çıkıyor. Hiçbir hastalığı olmadığını ve muayene için hastaneye gittiğinde amcaoğlu Yusuf Taliman'ın kaydının kendi üzerine çıktığını ifade eden Taliman, işin içinden nasıl çıkacağını kara kara düşünüyor.



"ORTOPEDİYE SIRA ALDIM, NÖROLOJİ'DE SIRA ALDIĞIM GÖSTERİLDİ"



Önceki gün ayaklarındaki rahatsızlığı için KAÜ Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesine gittiğini belirten Yusuf Taliman, "Dün ben üniversite hastanesine gittim. Kendim rahatsızdım ortopediye sıra aldım. Ve içeri gittiğimde doktorun ekranında Nörolojiye sıra aldığım gösterildi. Hoca bana dedi ki, 'Kardeşim sen bana sıra almamışsın, sen Nörolojiye sıra almışsın, sen epilepsi hastasısın' diyerek beni uyardı. Ben duruma şaşırdım baktım amcamın oğlu da o gün hastanedeydi. Beni aradı, dedi ağabey neredesin, baktım amcaoğlum kendine rapor çıkarmaya çalışıyor. Raporlarına bir baktım ki bütün doktorlar tarafından benim üzerimden işlem yapılmış. Amcamın oğlunun ismi de Yusuf Taliman, benim ismim de Yusuf Taliman ama bütün işlemler benim üzerimden yapılmış. Bütün raporlar da Epilepsi hastası olduğum ve gözlerimden rahatsız olduğum gösteriliyor. Kan örneğinde de teşhislerim konuluyor. Yani ben hasta olduğumda hangi hastaneye gitsem amcamın oğlunun örneklerini alıyorum. Yani ben kendi vermiş olduğum kan örneklerini alamıyorum. Benim sonuçlarım da amcamın oğluna gidiyor. Ben bu karışıklığın düzelmesini istiyorum" dedi.



"EPİLEPSİ HASTASI RAPOR ALAMIYOR"



Epilepsi hastası olduğu için tedavi görmesi ve rapor alması gerektiğine dikkat çeken Yusuf Taliman, bir türlü rapor alamadığını söyledi. Taliman, "Ben rahatsızım, sara hastasıyım, ben rapor alıyorum. Raporların tamamı amcamın oğlu Yusuf Taliman'ın üzerine çıkıyor. Ben mağdurum raporumu alamıyorum, bütün işlemlerim amcamın oğlunun üzerine çıkıyor. İkimizin de ismi ve soy ismi aynı olduğu için kan tahlilleri ve bütün işlemler onun üzerine çıkıyor. Kaç yıldır uğraşıyorum bir türlü rapor çıkaramıyorum. İsim benzerliğinden raporlarımı çıkaramıyorum, mağdurum bunun düzeltilmesini istiyorum" diye konuştu.



"SAĞLAM OLAN YUSUF'A EPİLEPSİ VE GÖZDE PROBLEM TANISI KONDU"



KAÜ Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde ayaklarında rahatsızlıktan dolayı müracaat eden Yusuf Taliman'ın yapılan işlemlerinin ardından epilepsi ve sol gözünde problem olduğu tanısı konurken, epilepsi hastası olan amcaoğlu Yusuf Taliman'ın ise hiçbir rahatsızlığı olmadığı ortaya çıkıyor. İsim ve soy isimleri aynı olan amcaoğulları yetkililerden yapılan yanlışlığın bir an evvel düzeltilmesini istiyor. Kemal Sunal'ın Korkusuz Korkak filmindeki 'Mülayım' olayının benzeri de Kars'ta yaşanmış oldu.