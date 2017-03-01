Zehir tacirinin timsah gözyaşları!

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarında montun iç kısmına eroin gizleyerek uyuşturucu kuryeliği yapan 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan birinin polis merkezine götürülürken ağlaması, "timsah gözyaşları" olarak yorumlandı.

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarında uygulama yapan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli davranışları sergileyen yabancı uyruklu iki şüpheliyi takibe aldı. Bir süre takip edilen ardından durdurulan şüphelilere yönelik GBT sorgulaması ve üst araması yapıldı. Yapılan aramalarda şüphelilerin yanında bulunan çantanın içerisindeki mont incelemeye alındı. İncelemelerde montun astarının içerisine dikilerek zulalanan yaklaşık bir kilogram eroin ele geçirilirken, Afganistan uyruklu N.Z.(19) ve K.Z.(24) isimli iki şüpheli ise gözaltına alındı. Montun astarı arasına zulalanan eroinlerin çıkarılması ise polis kamerasına yansıdı.

UYUŞTURUCU KURYESİNDEN TİMSAH GÖZYAŞLARI

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemleri yapılmak üzere Otogar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Polis merkezine götürülen N.Z. isimli şüphelinin ağlaması dikkat çekti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu kuryesinin timsah gözyaşları kamerada