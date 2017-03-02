17 yıl sonra tetanostan ilk ölüm

İstanbul Bağcılar'da iki yıl önce tetanostan ölen Tahsin Kayıtmaz'ın (43) ailesi, ceza davasının ardından yeni bir hukuki mücadele başlatmaya hazırlanıyor. Evli ve iki çocuk sahibi Kayıtmaz, inşaat işçisiydi. İki yıl önce Taksim'deki Hotel Dakar İtalia'nın restorasyonunda çalışırken kaza geçirdi. Bir süre sonra da tetanos nedeniyle öldü. İnşaatta gerekli olan iş güvenliği önlemini almayan proje müdürü Gökhan A. hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle ceza davası açıldı. Davanın sonuçlanmasını bekleyen eşi Sevgi Kayıtmaz, işyeri kadar eşinin kontrol edildiği iki hastaneyi de suçlu görüyor.



'HER TARAFTA İHMAL'

Eşinin yanlış tedavi sonucu tetanostan öldüğünü iddia eden Kayıtmaz, "Doktorların söylediğine göre 17 yıl sonra Türkiye'de ilk defa biri tetanostan öldü. Eşimin ölümünde her tarafta ihmal var. El birliğiyle kocamı öldürdüler. İki çocuğumla neler yaşadığımızı Allah biliyor" diyor. Kayıtmaz ceza davası sonuçlandıktan sonra maddi manevi tazminat davası açmayı düşünüyor.

Sercan İNCESU - Aslışah SARITAŞ