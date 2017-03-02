Bodrumdan iki kişilik uçak çıktı

İstanbul Avcılar'da bir binanın yıllardan bu yana kullanılmayan bodrumunda ne zaman ve nasıl bırakıldığı belirlenemeyen 2 kişilik hurda uçak bulundu. Ambarlı Mahallesi'ndeki boş bulunan bir binanın bodrum katını kiralamak isteyen kişiler, sahibini bulamadıkları bodrumda, iki kişilik tek motorlu hafif uçakla karşılaştı. Bir çevre sakini, gövdesi ve kanatları ayrı uçağın bodruma girmesinin imkânsız olduğunu belirterek "Yıllardır buradayım. Bu uçak parçalarının buraya girmesi imkansız. Kapı genişliği buna uygun değil. Bu uçak gövde ve kanatları buraya nasıl gelmiş, neden getirilmiş anlamak mümkün değil" diye konuştu. İki kişilik Kitfox tipi olduğu belirtilen uçağın sadece arka küçük tekerleğinin ve bazı küçük parçalarının bulunduğu, motorunun ve ön tekerlerinin söküldüğü belirlendi.