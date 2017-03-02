Son dakika haberi! Adıyaman'daki deprem çevre illerde de hissedildi

Adıyaman başta olmak üzere bölgedeki bir çok iyl Richter ölçeğine göre 5.8 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Merkezi'nin, merkez üssünü Adıyaman'ın Samsan İlçesi olarak saptadığı deprem saat 14.07'de meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adıyaman'ın yanı sıra Gaziantep, Kilis, Batman, Şanlıurfa'da da şiddetli hissedildi.

AFAD'ın, büyüklüğünü Richter ölçeğine göre 5.5 olarak açıkladığı depremin can kaybına ve hasara neden olup olmadığı araştırılıyor.

AFAD'tan gelen açıklamaya göre; saat 14.20 'de Merkezüssü Adıyaman Samsat olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Ayrıntılar geliyor...

Adıyaman'da 5,8 şiddetinde deprem!

İŞTE KANDİLLİ VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER:

ŞANLIURFA'DA DA DEPREM MEYDANA GELDİ

Kandilli Rasathanesi saat 14.18 de Merkezüssü Şanlıurfa Kasımkuyu'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini bildirdi.