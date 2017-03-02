Eğitime deprem engeli!

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntıların hissedildiği Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eğitime yarına kadar ara verildiği bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Samsat'ta meydana gelen depremin Siverek'te de hissedildiğini söyledi.

Yaşanan depremde can kaybı olmaması için dua ettiklerini belirten Kapanoğlu, "Siverek, Adıyaman'a çok yakın. O nedenle sarsıntıyı iyi hissettik. Öğrencilerimizin psikolojik olarak etkilenmemesi için ilçede eğitime yarına kadar ara verdik." dedi.