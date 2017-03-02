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: Kardeşini bıçakla rehin alan genci polis ikna etti

  • Giriş Tarihi: 3.3.2017 00:07 Güncelleme Tarihi: 3.3.2017 00:57
SON DAKİKA: Kardeşini bıçakla rehin alan genci polis ikna etti
SON DAKİKA: Kardeşini bıçakla rehin alan genci polis ikna etti

Mersin'in Anamur ilçesinde kız kardeşini bıçakla rehin alan ve uzun süren çalışmalar sonucunda ikna edilen genç gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Furkan B. (21), Sağlık Mahallesi'ndeki evlerinde kız kardeşi N.B'yi bıçakla rehin aldı.

Aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen polis ekipleri, Furkan B'yi ikna etmeye çalıştı.

Uzun süren ikna çabaları sonucunda kardeşini bırakan Furkan B. gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.

Bu arada, N.B'nin olayı yara almadan atlattığı bildirildi.

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