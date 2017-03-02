Evinde darbedilen yaşlı adam öldü

Bilecik'te, evinde darbedilen yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı.

Merkeze bağlı Gülümbe köyü Yunuslar Mahallesi Emine Hatun Sokağı'nda iki katlı bir eve gizlice giren ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, Ömer (73) ve eşi Ayşe Arı'yı (71) sert bir cisimle darbetti.

Ayşe Arı'nın ellerini iple bağlayan zanlılar, bu sırada kadının çığlık atması üzerine kaçtı.

Sesleri duyan çiftin yakınlarının haber vermesinin ardından olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde yapılan incelemede, avluda hareketsiz yatan Ömer Arı'nın, başına aldığı darbeler nedeniyle öldüğü belirlendi. Ceset, Bilecik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırılan Ayşe Arı'nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Söz konusu eve giren şüphelilerin iki kişi olduğu ve yüzlerinde maske bulunduğu, yaşlı çiftten para istediği ve direnmeleri üzerine onları darbettiği ileri sürüldü.

Jandarma, olayın fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.