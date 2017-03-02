Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı

Hava sıcaklığı güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'da yağış bekleniyor. Yağışlar, Muğla, Aydın kıyıları, Antalya, Isparta'nın güney ve batısı, Burdur'un doğu kesimleri ile zamanla Mersin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan son değerlendirmelere göre, yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl ve Muş çevrelerinin yağışlı geçecek. Yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde gök gürültülü sağanak, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur, Batı Akdeniz'in iç kesimleri yükseklerinde yer yer kar şeklinde olacak. Yağışlar, Muğla, Aydın kıyıları, Antalya, Isparta'nın güney ve batısı, Burdur'un doğu kesimleri ile zamanla Mersin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak. Bu sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı ile doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığı güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar genellikle güneyli, Marmara ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'de kuvvetli (40-60 Km/saat) esecek.









KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI





Yağışlar, Muğla, Aydın kıyıları, Antalya, Isparta'nın güney ve batısı, Burdur'un doğu kesimleri ile zamanla Mersin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) olması bekleniyor. Kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



BÖLGELERDE HAVA DURUMU-



MARMARA BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla bölge geneli yağmur ve sağanak, güneybatı kesimleri yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.





EGE BÖLGESİ: Parçalı çok bulutlu, kıyı kesimleri ile zamanla bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Yağışlar, Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacak.





AKDENİZ BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile zamanla bölge geneli sağanak, kıyıları yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışlar, Antalya çevreleri, Burdur'un doğusu, Isparta'nın güney ve batısı ile zamanla Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak. Rüzgar, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 Km/sa) esecek.





İÇ ANADOLU BÖLGESİ: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde Sivas çevreleri, öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimleri ile Kırşehir, Yozgat ve Aksaray çevreleri aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.





BATI KARADENİZ BÖLGESİ: Parçalı çok bulutlu, iç kesimleri ile gece saatlerinde Sinop çevreleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.





ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum, Giresun ve Bayburt çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Amasya ve Samsun çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.





DOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Parçalı çok bulutlu, zamanla bölgenin batı kesimleri ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevreleri yağışlı geçecek. Yağışlar, genellikle yağmur, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olacak. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.





GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Parçalı çok bulutlu, zamanla bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.





BAZI İLLERDE HAVA DURUMU



İSTANBUL: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı. (11)





İZMİR: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. (16)





ADANA: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak yağışlı. (21)





ANTALYA: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olacak. (17)





ANKARA: Parçalı çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı. (14)





SAMSUN: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı. (24) ERZURUM: Parçalı ve çok bulutlu. (6)





DİYARBAKIR: Parçalı çok bulutlu, zamanla aralıklı yağmurlu. (11) (ANKA)