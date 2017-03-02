Onları 'Lumber seksüel' tarzı yakalattı!

Kütahya'da yaşanan olayda ilginç bir detay ortaya çıktı. Pompalı tüfekle iş yerine gelip bir kişiyi darp ettikten sonra paraları çalan 3 şüpheli gizli kameraya yakalandı.. 2 şüphelinin 'Lumber seksüel' tarzı saç modelleri onları yakalattı. Şüphelilerden biri 'Canımız sıkıldığı için yaptık' dedi.

Kütahya'da pompalı tüfekle bir markete gelerek, bu iş yeriyle emaneten ilgilenen kişiyi demir çubukla darp ettikten sonra kasadaki paraları alıp kaçan 3 şüpheli, şüphelilerden 2'sinin saç modelinden yola çıkılarak yakalandı.

İPUCU: 'LUMBER SEKSÜEL' SAÇ MODELİ



Alınan bilgiye göre, Zafertepe Mahallesi'ndeki marketin soyulması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. İş yerindeki ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, yüzleri maskeli şüphelilerden 2'sinin, saç şekillerinin "lumber seksüel" olarak bilinen model olmasından yola çıkarak çalışmayı bu yönde derinleştirdi. Ekipler 3 şüpheliyi, 2'sinin saç modelinden yola çıkarak yakaladı.

Şüpheliler K.A (18), Ü.B (24) ve M.G (16) yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

CANIMIZ SIKILDIĞI İÇİN YAPTIK



Şüphelilerden biri adliye çıkışında gazetecilerin sorusu üzerine "Canımız sıkıldığı için yaptık" ifadesini kullandı.

LUMBER SEKSÜEL NE DEMEK?



İngilizce'deki 'Lumber' yani 'Kereste' kelimesinden gelen terim, erkeklerde oduncu gömlek, dar kot pantolon, uzun sakallar ve dağınık saçlarla öne çıkan moda akımının adı.