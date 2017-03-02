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Tarlaya çalışmaya giden bir kişi yanmış halde bulundu

  • Giriş Tarihi: 2.3.2017 10:00 Güncelleme Tarihi: 2.3.2017 10:20
Tarlaya çalışmaya giden bir kişi yanmış halde bulundu
Tarlaya çalışmaya giden bir kişi yanmış halde bulundu

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir kişinin yanmış cesedi bulundu...

Dörtyol köyünde yaşayan Kadir Soyal'ın (67) çalışmak amacıyla gittiği tarladan uzun süre dönmemesi üzerine yakınları tarafından arama başlatıldı.

Soyal, tarlanın kenarındaki yanmış çalılıkların arasında hareketsiz yatarken bulan yakınları, durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, vücudunun büyük bölümünde yanıklar bulunan Soyal'ın öldüğü belirlendi.

Soyal'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.