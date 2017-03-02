Yangında otistik çocuk öldü, anne ve babası zehirlendi

Malatya'da dört katlı apartmanın ikinci katında çıkan yangında 7 yaşındaki otistik çocuk öldü, dumandan zehirlenen anne ve babası hastanede tedaviye alındı.

Aslanbey Mahallesi Halep Caddesi üzerinde bulunan apartmanda sabaha karşı henüz nedeni tespit edilemeyen bir yangın çıktı. Dört katlı apartmanın ikinci katındaki Alev-Burak Hanbay çiftinin evinde çıkan yangın, komşuların sabaha karşı yoğun duman kokusundan rahatsız olmasıyla fark edildi. Komşular itfaiyeye haber verirken, yangında Hanbay çiftinin dumandan zehirlendiği, çocukları Burak'ın öldüğü belirlendi. Hansay çifti 112 Acil sağlık ekiplerince Malatya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ailenin diğer çocuklar 8 yaşındaki Sena Hanbay'ın gece mahallede bulunan akrabalarında kaldığı belirlendi.

Olay yerine getirilen küçük kız, daha sonra akrabaları tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Yangın haberini alan ailenen yakınları sinir krizleri geçirirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.