3 aylar ne zaman başlıyor?

3 aylar Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. 3 ayların sonunda da Ramazan Bayramı gelir. Tüm Müslüman alemi için önemli olan 3 ayların başlangıç tarihi merak ediliyor. Peki 3 aylar mart ayının kaçında başlayacak? Regaip Kandili ile başlayacak olan 3 ayların önemi nedir?

3 AYLARIN BAŞLANGICI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Müslümanlar için farklı bir manevi atmosfere girilen 3 aylara sayılı günler kaldı. 3 aylar 30 Mart Perşembe günü başlayacak. 3 aylar Recep ayı ile başlayıp, Şaban ayı ile devam edip Ramazan ayının bitmesiyle son bulur. Üç aylar, Hicri Takvim'de mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır.

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