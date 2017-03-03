Enkaz altından dünya rekoruna

Marmara Depremi'nde 3 gün boyunca ölümü beklediği enkaz altından çıkarılıp yaşama iki ayağından yoksun tutunan ve 2014'te 22 metreye dalarak "dünya değişken ağırlık serbest dalış" rekorunu kıran Ufuk Koçak'ın azmi örnek oluyor. Dalgıçlık ve rüzgar sörfü yapan ve dağa tırmanan Koçak, çevresinde "engel tanımaz Ufuk" olarak biliniyor. Kendi tabiriyle "engellenen" insanlara yaşam koçluğu yapan Koçak, "Nefes alıp vermek ölmemek için yapılan bir şeydir. Yaşamak istiyorsanız üzerine bir şeyler koymamız gerekli" diyor. Koçak, şunları anlattı: "Daha önce dağa ayaklarımla tırmanıyordum. Şimdi ayaklarım yok, ayaksız tırmanışları öğreniyorsun. 22 yaşında daha 3 yaşındaki çocuk gibi yeniden adım atmasını öğreniyorsun. Fakat başarmak için ortaya hedef koymuştum, bu durumu da insanlara anlatmaya başladım."





Koçak, yaşam öyküsünü "Yiğitsen Uslandır Beni Hayat" başlığı altında kitaplaştırdı.