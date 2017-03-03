İzmir'de 2 çocuk annesi eşini canice katleden zanlı yakalandı

İzmir'de kendisinden ayrılma kararı alan 2 çocuk annesi eşini ütü kablosuyla boğduktan sonra bıçaklayarak öldüren zanlı 74 gün sonra yakalandı

İzmir'in Tire İlçesinde, eve dönen ayrı yaşadığı 2 çocuk annesi eşi 22 yaşındaki Kader K.'yi, çıkan tartışmada ütü kablosu ile boğup, göğsünden bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan 26 yaşındaki Bayram K., olaydan 74 gün sonra polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

İki çocuk annesi Kader K., geçimsizlik nedeniyle, işsiz olan ve cezaevinden bir süre önce çıktığı öğrenilen eşi Bayram K.'den ayrıldı. Çocuklarını da alan Kader K., Tire'deki evini terkedip, annesi Safiye K.'nin evine gitti. Ancak, annesinin telkinleri sonrası Kader K., eşiyle arasını düzeltmek için geçen 15 Aralık'ta Bahariye Mahallesi, Halil Ağa Sokak'taki evlerine döndü.

Eve dönmesinden üç gün sonra 18 Aralık günü, Kader K. ile eşi Bayram K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Bayram K., eşi Kader K.'yi ütü kablosu ile boğup, göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Ardından 155 Polis İmdat ihbar hattını arayan Bayram K., "Evde eşimi öldürdüm. Gelin beni alın" dedikten sonra telefonu kapattı. Ancak Bayram K., polisler gelmeden kaçtı. Olay sırasında çiftin biri 4, diğeri 5 yaşındaki iki çocuklarının anneanneleri Safiye K.'nin yanında olduğu belirlendi.

Polis, istihbarat çalışmasıyla iki çocuğunun annesini öldüren Bayram K.'nin Tire Asri Mezarlığı'nın üst kesimlerindeki ağaçlık alanda saklandığını tespit etti.

Bölgede çalışma başlatan polis, Bayram K.'yi dün gece yakalayıp, gözaltına aldı. 74 gün sonra yakalanan Bayram K., Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bayram K.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.