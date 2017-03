Megastar Tarkan ABD’de

ABD’nin New York kentinde dün akşam sahne alan Tarkan, aynı kentte bu akşam da bir konser verecek. Tarkan yarın Los Angeles’ta söyleyecek

Türkiye'nin yetiştirdiği önemli sanatçılardan "megastar" lakaplı Tarkan, New York ve Los Angeles'ta konser vermek için önceki gün ABD'ye geldi. New York'ta yaşayan hayranlarıyla dün akşam buluşan ve bugün de bir konser verecek olan sanatçı, daha sonra Los Angeles'a geçecek.

Organizasyonun arkasındaki isimlerden biri olan SM Prodüksiyon Grubu adlı şirketin ortağı Şengül Oğuz, konser serisinin 1.5 yıllık bir çalışmanın emeği olduğunu söyledi. Müziğin evrensel gücünden yola çıkarak Türkiye'yi tanıtmayı amaçlayan Oğuz, "Bizim asıl amacımız Türkiye'mizi, güzel Türk insanımızı, kültürümüzü Amerika'da en iyi şekilde temsil etmek" diye konuştu.

Tarkan'ın New York konseri öncesinde "çok heyecanlı" olduğunu söyleyen Oğuz, "7'den 70'e dünyanın birçok ülkesinden hayranları olan Tarkan'ın ABD'de sahne alacağı için çok mutlu olduğunu" da belirtti. Konser New York'un en önemli eğlence mekânlarından Hammerstein Ballroom'da yapıldı. New York'un ardından Tarkan ve ekibi yarın Los Angeles'ta sahneye çıkacak.