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Meteoroloji'den 2 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı!

  • Giriş Tarihi: 3.3.2017 21:29 Güncelleme Tarihi: 3.3.2017 22:20
Meteoroloji'den 2 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı!
Meteoroloji'den 2 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay ve Adana çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini olarak duyurarak vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve doluya karşı dikkatli olmalarını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminle Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, başta Hatay olmak üzere Adana çevrelerinde bugün öğle saatlerine kadar kuvvetli sağanak yağış beklendiği duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Yapılan son değerlendirmelere göre; Adana ve Hatay çevrelerinde halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli (21-50 mm) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, dolu vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'

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