‘Rizeli Heidi’ye büyük davet

Sırtında taşıdığı keçisi ile gündeme gelen Rize İkizdereli 11 yaşındaki Hamdüsena Bilgin, 10 Mart günü İzmir’de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in katılacağı programa davet edildi.

İkizdere ilçesinin Yağcılar Köyü'nden olan Atatürk İlköğretim Okulu öğrencisi Hamdüsena Bilgin İzmir'deki davete babası Atilla Bilgin ile birlikte katılacak. Hamdüsena Bilgin 10 Mart cumartesi günü yapılacak toplantıya Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Genel Başkanlığı'nın davetlisi olarak gidecek.

'RİZELİ HEİDİ'

Rize'nin İkizdere İlçesi Yağcılar Köyü'nde yaşayan Hamdüsena Bilgin, geçtiğimiz aylarda doğum yapan keçisini sırt çantasına koyup karda ahıra taşımıştı. Yeni doğan yavruyu ise Tomi isimli çoban köpeğinin sırtındaki çantaya koyan Bilgin, bu esnada çekilen fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması ile Türkiye'de gündem olmuştu. Bilgin'in bu hareketi sevilen çizgi film karakterlerinden Heidi'ye benzetilmiş ve kendisine 'Rizeli Heidi' ismi verilmişti.