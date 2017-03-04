Şimdi de deprem mağdurunun sesi

atv’de yayımlanan Müge Anlı’nın programındaki çağrılar üzerine, Gölcük’teki 28 kimsesiz mezarı açıldı. Alınan örnekler, DNA testi için gönderildi

Almanya'da yaşayan Kenan Emir'in 18 yaşındaki kızı Hicran, 17 Ağustos 1999'da Gölcük depreminden sonra kayboldu. Depremden sağ kurtulduğu öne sürülen kızını bulmak için her yolu deneyen Emir, son çare Müge Anlı'nın sunduğu "Tatlı Sert" programına katıldı ve kimsesizlerin mezarlarının açılarak DNA testi yapılmasını istedi. Emir'i gören diğer kayıp yakınları da programa başvurdu. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı programla iletişime geçti. Kenan Emir ile kendisi gibi depremde yakınlarını kaybeden Arzu Baytutar ve Gamze Aktürk, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile görüştü. Kriterlere uyan Gölcük'te 28, İzmit'te 6 ve Derince'de 1 kimsesiz mezarı bulunduğu tespit edildi. Geçen yıl aileler tarafından yapılan müracaat ve açılan dava ile ilgili beklenen karar çıktı. İlk olarak Gölcük Mezarlığı'ndaki 28 mezar, Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, görevli hâkim ve adli tıp uzmanları nezaretinde açıldı. Örnekler DNA testine gönderildi. Derince ve İzmit'teki mezarlar da önümüzdeki günlerde açılacak.





Yakınlarını kaybeden aileler, çalışmaları gözü yaşlı bir şekilde izledi.