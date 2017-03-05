5 günlük evli kadın, eşiyle tartışınca 4'üncü kattan atladı

Karabük'te, 5 gün önce evlendiği eşiyle tartışan 20 yaşındaki Melahat G., 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden atlayınca ağır yaralandı.

Olay, dün akşam 75'inci Yıl Mahallesi, 64 No'lu Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. Melahat G., 5 gün önce evlendiği eşi Semih G. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Sinirlenen Melahat G., odanın kapısını kilitledikten sonra çıktığı pencereden kendini boşluğa bıraktı. Toprak zemine düşen Melahat G., haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Melahat G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



Polis olay yerinde inceleme yaparken Semih G. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.