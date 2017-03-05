Ankara'da kan donduran olay! Anıtkabir askerleri fark etti...

Ankara'da günlük kiralık bir evde kesici aletle yüzü parçalanan kişi, binanın girişinde ellerine plastik kelepçe takılmış halde bulundu.

Olay, saat 06.00 sularında Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mebusevleri Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan günlük kiralık bir evde kalan şahıs, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından saldırıya uğradı.



ANITKABİR'DE GÖREVLİ ASKERLER FARK ETTİ

Elleri plastik kelepçeyle bağlandıktan sonra ağzı, dudakları ve burnu kesilen şahıs, çıplak halde evden çıkıp kendi çabalarıyla hastaneye gitmeye çalıştı. Anıtkabir'de görev yapan askerler, şahsın apartmanın önünde yere yığıldığını fark edince, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



POLİS EVDE ARAMA YAPTI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşındıktan sonra, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırganların evde olduğundan şüphelenen polis ekipleri, apartman kapısının camını kırdıktan sonra şahsın kaldığı eve girip arama yaptı.



Yapılan aramalarda, şahsın üzerinden ve evinden kimlik çıkmadı. Olayın gerçekleştiği evde bulunan güvenlik kamerasının, saldırganlar tarafından poşetle kapatıldığı öğrenildi. Polis, binadaki ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini izlemeye aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.