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Kontrolü kaybeden araç kaldırımda yürüyen yayayı ezdi

DHA
  • Giriş Tarihi: 5.3.2017 19:32 Güncelleme Tarihi: 5.3.2017 19:32
Kontrolü kaybeden araç kaldırımda yürüyen yayayı ezdi
Kontrolü kaybeden araç kaldırımda yürüyen yayayı ezdi

Bartın'da park halindeki araçlara çaptıktan sonra kaldırıma devrilen otomobilin altında kalan kadın yaşamını yitirdi

Bartın'da kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Burcu Duran, kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. 21 yaşındaki Uğur K. yönetimindeki otomobil, bir anda kontrolden çıkarak yaya kaldırımına çıktı. Hızlı gelen otomobil, kaldırımda yürüyen üniversiteli Burcu Duran'a çarparak havaya fırlattı. Otomobil taklalar atarak, bir galeriye ait park halinde bulunan 6 otomobile çarptı, ardından kaldırım üzerinde yan yatarak durabildi.

Kazada, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Diyestisyenlik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Burcu Duran ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan Duran, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hafif yaralanan sürücü Uğur K. ise aynı hastanede yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.