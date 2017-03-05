Onlar artık ayık ve temiz

Esenyurt Belediyesi tarafından 2015'te hizmete açılarak madde bağımlısı gençlerin kurtuluş ümidi olan Yeni Başlangıçlar Gençlik Merkezi, madde bağımlılığı ile ilgili bir program düzenledi. Esenyurt Kültür Merkezi'ndeki programa İstanbul Vali Yardımcısı Ali Önal, Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu ile Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katıldı. Programda konuşan Başkan Kadıoğlu, "Bunlar bizim evlatlarımız, duyarsız kalamayız. Tedavi ettirdikten sonra tekrar başıboş bıraktığımızda çocuk yine eski haline dönüyor" dedi. Başkan Kadıoğlu, "Silivri bölgesinde 3 milyon 800 bin metrekarelik bir park kiraladık. İçinde hem izci, gençlik kamplarını oluşturuyoruz, hem de tarım arazisi bölümlerimiz var. Bu çocukları oraya götüreceğiz sabahtan akşama kadar tarımla meşgul olacaklar" diye konuştu. Daha sonra madde bağımlısı olarak Yeni Başlangıçlar Gençlik Merkezi'nde tedavi olan gençlerden oluşan halkoyunları ve koro ekibi salonu dolduranlara keyifli anlar yaşattı.