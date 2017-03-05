Son dakika: 13 yaşındaki çocuk gölette boğuldu

Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde 13 yaşındaki Aşkın Can Aydın etrafı tel örgü ile kapatılan sulama göletine girerek boğuldu. İtfaiye ekibi çocuğun bedenini göletten çıkardı. Gebze Hürriyet Mahallesi 2061 Sokak da bulunan çevresi tel örgü ile kapatılan sulama göletine tel örgülerin üzerinden atlayarak arkadaşıyla birlikte yüzmek için giden Aşkın Can Aydın kıyafetlerini çıkardıktan. Aşkın Can Aydın bir anda dengesini kaybederek sulama göletine düştü. Suda çırpanmaya başlayan Aydın'ı gören arkadaşı yardım çağırmaya gitti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sulama göletine düşen 13 yaşındaki çocuk boğuldu.
Beylikbağı Hürriyet Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çitle çevrili sulama göleti yakınında arkadaşıyla oynayan Aşkın Can Aydın (13), dengesini kaybederek suya düştü.
Aydın'ın arkadaşının yardım istemesi üzerine, mahalle sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi dalgıçları, gölette kaybolan çocuğu arama çalışması başlattı.
Ekipler tarafından bir süre sonra bulunarak sudan çıkarılan Aydın'ın boğulduğu tespit edildi.
Gölet çevresinde arama çalışmalarını takip eden Aydın'ın yakınları, cesedin göletten çıkarılması sırasında sinir krizleri geçirdi.
Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna götürülen Aydın'ın cesedinin, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.