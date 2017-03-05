X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Taşlı sopalı halaybaşı kavgası!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Taşlı sopalı halaybaşı kavgası!

  • Giriş Tarihi: 5.3.2017 15:18 Güncelleme Tarihi: 5.3.2017 15:25
Taşlı sopalı halaybaşı kavgası!
Taşlı sopalı halaybaşı kavgası!

Şanlıurfa'da gergin dakikalar... Bir düğünde iki grup arasında halay başının kim olacağı tartışması büyüdü. Çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Olaya jandarma müdahale etti.

Olay, öğle saatlerinde Kısas Mahallesi'nde meydana geldi. Meydandaki düğüne katılan davetliler arasında iki grup arasında halayın başı olma nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, iki grubun yakınlarının da dahil olmasıyla taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine gelen jandarmanın müdahalesiyle sonlandırılan kavgada, yaralanan 6 kişi tedavi için hastanelere götürüldü.

Kavgaya karışanları tespit etmeye çalışan jandarmanın soruşturması sürüyor.