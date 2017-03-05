Yaşlı kadının katili torunu çıktı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 19 yaşındaki torun Onur Kamber Kançok 79 yaşındaki anneannesi Makbule Ö.'yü döverek öldürdü. Tutuklanan hain torun Kançok, ifadesine öfke kontrolünden tedavi gördüğünü veöfkesini kontrol edemeyip cinayeti işlediğini kabul etti

Olay, 4 Mart gecesi saat 01:30 sıralarında Karabağlar Caddesi Yurtsever Caddesi numara 28 daire meydana gedi. 79 yaşındaki Makbule Ö.'den uzun süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Belirtilen adrese gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla girdiği evde korkunç manzara ile karşılaştı. Yaşlı kadının feci şekilde darp edilerek darp edildiği ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda cinayet zanlısı olarak 19 yaşındaki torun Onur Kamber Kançok gözaltına alındı. Cinayet zanlısı Kançok ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti. Kançok'un öfke kontrolü tedavisi gördüğü ortaya çıktı.

"ÖFKE KOTROLÜ TEDAVİSİ GÖRÜYORUM"

Zanlı Kançok ifadesinde, "Öfke kontrolünden tedavi görüyorum. Öfkemi kontrol edemeyip anneanneme uyurken saldırdım" dediği ögrenildi. İşsiz olduğu ögrenilen zanlının Almanya doğumlu olduğu, babasının yurt dışından gönderdiği parayla geçimini sağladığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.