Yeğeninin sünnet kıyafetini giyip takıları topladı

İzmir’de 40 yaşındaki Murat Şana, yeğeninin sünnet düğününden korkup kaçması üzerine “Takılar boşa gitmesin” dedi ve sünnet kıyafetlerini giyerek davetlilerden gelen tüm altın ve paraları topladı. Şana’nın düğündeki bu davranışı ise davetlileri hem şaşırttı, hem de güldürdü.

Balçova ilçesinde yaşayan Murat Şana (40), 5 yaşındaki yeğeni Yaman Doğu'nun sünnet düğününe katıldı. Sünnet olmaktan çok korkan minik Yaman için sünnetinin yapılmasının ardından, bir de sünnet düğünü düzenlendi. Sünnet düğününde yeniden sünnet olacağı endişesi ile kıyafetlerini bile zorla giyen minik Yaman, korkarak sürekli ağladı. En sonunda takı merasimi sırasında sünnet düğününden kaçan minik Yaman'ın yerine ise altın ve paraları toplama işi amcası Murat Şana'ya düştü. Düğünde, takıların takıldığı Şana ile gelen davetliler de sünnet çocuğu olarak hatıra fotoğrafı çektirdi.



TAKILARI TOPLAMAK İÇİN NELER YAPTI



Bir anda yeğenin sünnet pelerinini giyen, kafasına da sünnet şapkasını takan 40 yaşındaki Murat Şana, davetlileri hayrete düşürürken, bir yandan da güldürdü. Yeğeninin korkup kaçmasından dolayı sünnet çocuğu olduğunu belirten Şana, "Yeğenimin yerine sünnet çocuğu ben oldum. Şapkasını ben taktım, takılar bana takıldı. Pelerini giydim ama pelerin bana küçük gelince olmadı çıkarttık. Yeğenimin sünnetini daha önce yapmıştık, sonra düğününü yaptık. Düğününü yaptığımızda korktu ve ağladı. Daha önce sünnetini yaptığımız için 'Ben tekrar sünnet mi olacağım' diye o gece korkup kaçtı. Kıyafetlerini giymemek için de ağladı. O akşam kıyafetlerini bile zorla giydirdik. En son takı merasiminde yine korkup durmadığı ve ağladığı için büyük amca olarak ben geçtim. Hemen devreye girdim" diye konuştu.



"BENİM SÜNNET DÜĞÜNÜM OLMAMIŞTI, İÇİMDE UKDEYDİ"



Yeğeninin sünnet düğününü fırsat bildiğini söyleyen Murat Şana, "Şapka takı boyunca kafamdaydı. Takılar bana takıldı. Takı miktarını bilmiyorum ama ben geçtiğim için daha çok meraktan da takan oldu. Aslında dışarıdan gören olsa onlar da takardı. Yeğenim için güzel bir anı oldu. Yaşı ilerlediği zaman ilerde bunu görünce daha çok gülecek, ona bir hatıra kalacak. Benim de içimde bir ukde vardı. Bunu da fırsattan istifade buldum. Benim sünnetim oldu ama düğünüm olmadı. Düğün yapılmadığı için benim için ayrı bir anlamı oldu. O gece biraz da benim kendi gecem gibi oldu, yarı yarıya paylaştık yeğenle" ifadelerini kullandı.



Yaşadığı anların kendisi için heyecan verici olduğunu dile getiren Murat Şana, yeğeninin kendisini o halde görünce cesaret bulduğunu ve kına yakılması sırasında ağlamayarak kıyafetlerini giydiğini söyledi.



DAVETLİLER ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ



Davetliler de amca Şana'ya hem takı taktı hem de hatıra fotoğrafını sünnet çocuğu olarak Şana ile çektirdi. Kendisini sünnet çocuğu olarak görenlerin kahkahalara boğulduğunu anlatan Şana, "Bir anda ben sünnet çocuğu olarak takı merasiminde geçince, insanlar çok şaşırdı ve güldüler. Herkes telefonlarını çıkartarak o anları kayda da aldı. Benim bu davranışımdan dolayı gece oldukça renkli geçti" dedi.

Korktuğu için takıların amcasına takıldığını hatırlayan minik Yaman ise paraları da amcasının topladığını söyledi.